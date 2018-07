Presidente da Sérvia anuncia renúncia para antecipar eleições

BELGRADO - O presidente da Sérvia, Boris Tadic, anunciou nesta quarta-feira, 4, sua renúncia para encurtar seu mandato e fazer coincidir as eleições presidenciais antecipadas com o pleito parlamentar e municipal previsto para 6 de maio.

"Serei o candidato nesse pleito, com muito otimismo pelas tendências positivas em nosso país", declarou Tadic à imprensa em Belgrado.

Tadic deve informar agora sua renúncia à presidente do Parlamento sérvio, Slavica Djukic Dejanovic, que, segundo a lei, convocará as eleições à Presidência do país.

O presidente assinalou que as eleições serão difíceis e que sua política continuará sendo a integração europeia e a preservação da integridade do país, ao assinalar que a Sérvia não reconhecerá a independência do Kosovo.

O mandato de Tadic, de cinco anos, deveria expirar em fevereiro de 2013, pelo que as eleições seriam realizadas em dezembro deste ano.

Tadic será novamente o candidato presidencial do Partido Democrático (DS), a principal formação da coalizão de Governo.

Seu principal rival deverá ser Tomislav Nikolic, líder do maior partido da oposição, o conservador Partido do Progresso Sérvio (SNS).

Os dois foram rivais nos pleitos presidenciais de 2004 e 2007, ambos vencidos por Tadic.

Nessas ocasiões, Nikolic foi o aspirante do ultranacionalista Partido Radical Sérvio, que deixou no outono de 2008 para formar seu próprio partido, de discurso moderado e a favor da integração europeia do país balcânico.

Segundo as pesquisas, o DS e o SNS são também os favoritos para o pleito parlamentar.