Presidente da Somália assume sob forte segurança

"Prometo que meu governo entregará um novo começo democrático", afirmou a um grupo de pessoas na Academia de Polícia, mesmo local onde foi eleito. Seu antecessor Ahmed afirmou que estava feliz com o retorno da segurança a Mogadishu e desejou sucesso a Mohamud.

O atentado contra Mohamud mostra os sérios desafios de segurança que ele enfrenta ao assumir o comando do volátil país africano, que não tem um governo estável desde 1991. Sua eleição foi condenada por militantes radicais islâmicos, que disseram ter sido manipulada pelo Ocidente.

Mohamud tem o apoio da comunidade internacional. Militantes do grupo fundamentalista islâmico Al-Shabab foram expulsos de Mogadishu no ano passado, o que permitiu o retorno dos negócios, das artes e do esporte. Mas ainda realizam ataques terroristas na região. As informações são da Dow Jones.