Presidente da Ucrânia pede à Otan envio de navios para o Mar de Azov

BERLIM - O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediu nesta quinta-feira, 29, aos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e especialmente a Alemanha, o envio de navios ao Mar de Azov para apoiar seu país diante das ameaças da Rússia.

"A Alemanha é um dos nossos aliados mais próximos, e esperamos que países no seio da Otan estão dispostos a enviar navios para o Mar de Azov para ajudar a Ucrânia e garantir a segurança" na área, disse o presidente Poroshenko o jornal alemão Bild.

Para o líder ucraniano, o desejo do presidente russo, Vladimir Putin, é ocupar o Mar de Azov. "Não podemos aceitar essa política agressiva da Rússia, primeiro foi a Criméia, depois o leste da Ucrânia e agora [Putin] quer o Mar de Azov", insistiu.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Putin quer o retorno de um antigo império russo E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Petro Poroshenko, presidente da Ucrânia

O presidente russo repetiu na quarta-feira, 28, que as forças de seu país cumpriram "seu dever" ao assumir o controle à força de três embarcações ucranianas na costa da Crimeia no domingo.

"A Alemanha também deve perguntar o que Putin fará se não o pararmos", disse o presidente ucraniano em um momento em que o primeiro-ministro do país, Volodymyr Groysman, é aguardado em Berlim.

Na terça-feira, 27, foi o presidente russo quem expressou a Alemanha “séria preocupação” com a Ucrânia. Por telefone, Putin disse para a chanceler Angela Merkel esperar que Berlim possa influenciar no caso e dissuadir os ucranianos de qualquer ato “irracional”.

Incidente no Estreito de Kerch

A crise foi provocada pela captura, no domingo, 25, de três navios ucranianos no Estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov, local estratégico para o escoamento de importações. A guarda costeira russa disparou contra três navios da marinha ucraniana, deixando três feridos entre os marinheiros a bordo.

Este é o primeiro confronto militar aberto entre Moscou e Kiev desde a anexação da Criméia e o início, também em 2014, de um conflito armado no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas e separatistas pró-russos, que já deixaram mais de 10.000 mortos.

"Putin quer o retorno de um antigo império russo, Crimeia, Donbass, quer todo o país", afirmou Poroshenko. "Como um imperador russo, como ele se vê, seu império não pode funcionar sem a Ucrânia, ele nos considera uma colônia", acrescentou o chefe de Estado.

Poroshenko também fez um apelo à chanceler alemã, Angela Merkel. "Em 2015, nosso país salvou as negociações em Minsk" para encontrar uma solução para a situação no leste da Ucrânia, disse ele. "E esperamos que ele nos apoie novamente, junto com nossos outros aliados."

O incidente no Estreito de Kerch poderá gerar reflexos nas relações entre Rússia e Estados Unidos. Em entrevista ao jornal "The Washington Post", o presidente Donald Trump afirmou que, por conta da "agressão russa", sua reunião com Vladimir Putin durante a cúpula do G-20 em Buenos Aires, previamente anunciada, poderá não acontecer.

Movimentações

Nesta quarta, 28, um porta-voz militar russo informou que o país instalará uma nova divisão de mísseis antiaéreos S-400 na Península da Crimeia. Anteriormente, autoridades da Rússia tinham informado que três divisões de mísseis S-400 garantiam a segurança do espaço aéreo da península, anexada pela Rússia em 2014. Os sistemas de mísseis S-400 podem abater simultaneamente vários alvos a uma distância de até 400 quilômetros e a uma altura de até 30 quilômetros.

Também nesta quarta, a resposta de Poroshenko foi a promulgação da lei marcial na Ucrânia. O texto deverá valer por 30 dias em dez regiões fronteiriças e costeiras. Autoridades ucranianas asseguraram que a legislação, que torna possível mobilizar os cidadãos, controlar os meios de comunicação e limitar os encontros públicos, é essencialmente "preventiva".