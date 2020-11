Presidente da Ucrânia testa positivo para coronavírus

KIEV - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi diagnosticado como positivo para covid-19, anunciou sua assessoria de imprensa nesta segunda-feira, 9, garantindo que o chefe de Estado está bem.

Zelenski, de 42 anos, “foi diagnosticado positivo e sente-se bem e continuará a exercer as suas funções em teletrabalho e em isolamento”, afirma um comunicado publicado na rede social Facebook.

Mais tarde, o presidente se pronunciou pelo Twitter para afirmar que está bem. "Não há pessoas sortudas para quem a covid-19 não representa uma ameaça. Apesar de todas as medidas de quarentena, recebi um teste positivo. Sinto-me bem e tomo muitas vitaminas. Prometo me isolar, mas continue trabalhando. Vou superar a covid-19 como a maioria das pessoas. Vai ficar tudo bem!"

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrei Yermak, também teve um teste positivo para coronavírus, afirmou, em um comunicado publicado no Facebook na segunda-feira, minutos após o presidente da Ucrânia anunciar seu próprio resultado. “Tenho um teste positivo para covid-19, mas me sinto bem”, disse Yermak. /AFP, Reuters