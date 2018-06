Presidente das Filipinas diz que número de mortes subirá O número de pessoas mortas nas Filipinas, vítimas do tufão Haiyan, deverá ser "substancialmente maior", afirmou neste sábado o presidente do país, Benigno Aquino III, sem, no entanto, anunciar um dado oficial. "Nós ainda não estamos preparadas para dizer qual o número de vítimas até o momento", disse em rede de televisão local. Segundo estimativa da secretária-geral da Cruz Vermelha das Filipinas, Gwendolyn Pang, ao menos 1.200 pessoas perderam a vida após a passagem do tufão.