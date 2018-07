Presidente de comitê olímpico é sequestrado Ahmed Nabil al-Taher al-Alam, presidente do Comitê Olímpico Líbio, foi sequestrado por homens armados no domingo, informou ontem seu irmão Salah. De acordo com o relato, o crime ocorreu no centro de Trípoli, quando homens armados obrigaram Ahmed a descer de seu carro e a entrar em outro veículo, que deixou o local em alta velocidade. Ele estava acompanhado de um amigo, que não foi levado pelos criminosos. Ainda segundo o irmão da vítima, os sequestradores não haviam feito nenhum contato até ontem.