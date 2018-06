Presidente de empresa responsável por balsa naufragada na Coreia é preso

SEUL - Autoridades da Coreia do Sul detiveram nesta quinta-feira,8, o presidente da empresa proprietária da embarcação Sewol, que naufragou em abril no litoral sudoeste do país e deixou um saldo de mais de 300 mortos e desaparecidos. Ele foi acusado de homicídio.

Uma equipe conjunta de promotores e policiais prendeu o presidente da empresa Chonghaejin Marine, Kim Han-sik, em sua casa de Bundang, ao sul da capital Seul. Em seguida, o executivo foi submetido a um interrogatório, segundo informações da promotoria.

Os promotores apresentaram as acusações de homicídio e violação da lei de segurança dos navios contra Kim ao suspeitar que o mesmo autorizou a sobrecarga de veículos e mercadorias na balsa no dia do naufrágio.

Três funcionários da companhia já haviam sido presos nos últimos dias após a revelação de que a balsa transportava uma carga até três vezes maior que a permitida.

Além disso, a equipe de investigação deduziu que o casco da embarcação armazenava apenas uma quarta parte da "água de lastro", a água do mar captada para aumentar ou diminuir o calado do navio durante a navegação e garantir sua segurança operacional.

Acredita-se que esses fatores contribuíram de forma decisiva para o acidente, já que - segundo a principal hipótese - a balsa virou depois de uma manobra brusca que deslocou a carga para um dos lados do navio e o desestabilizou.

Os investigadores também confirmaram na terça-feira que a Chonghaejin Marine sobrecarregava o navio regularmente para obter mais lucros, o que despertou críticas às autoridades marítimas por não estabelecerem um controle sobre essa atividade perigosa e ilegal.