Presidente de Gana é reeleito, diz Comissão Eleitoral O presidente de Gana, John Dramani Mahama, foi declarado vencedor na eleição realizada neste domingo (9) no país, com 50,70% dos votos, segundo anunciou a Comissão Eleitoral. "Com base nos resultados atuais, eu declaro John Dramani Mahama presidente eleito", disse o chefe da comissão, Kwadwo Afari-Gyan.