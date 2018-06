Presidente de Honduras autoriza confisco de bens de traficantes antes de condenação

TEGUCIGALPA - O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, vetou nesta quarta-feira, 4, uma reforma na lei penal do narcotráfico e corrupção que impedia o confisco de bens de acusadas. O projeto foi aprovado na semana passada pelo Parlamento. De acordo com a lei, esses bens só poderiam ser confiscados depois do trânsito em julgado da ação.

“O presidente não considera conveniente sancionar a lei como veio do Parlamento”, disse o chefe de gabinete de Hernández, Ebal Díaz.

Os deputados dizem que o veto contraria o princípio da inocência e qualquer cidadão tem direito à ampla defesa.

Centenas de propriedades, entre elas casas, sítios, carros, aeronaves e contas no exterior foram congeladas pelo governo hondurenho. Hernández alega que o confisco pode ajudar na luta contra o crime organizado, que controla partes do país para transportar drogas entre a América do Sul e os Estados Unidos. /AFP