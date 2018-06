Presidente de Israel dá boas vindas ao Ano Novo Persa O presidente de Israel, Shimon Peres, enviou nesta segunda-feira aos iranianos sua tradicional saudação pelo Ano Novo Persa, ou Nowruz, que começará na terça-feira, dia 20 de março. A data é comemorada não apenas no Irã, como em países da Ásia Central e entre povos de cultura irânica, como os curdos, azeris e em partes da Turquia, da Síria e da Índia. Para a minoria zoroastriana no Irã e na Índia, marca o Ano Novo. Peres desejou ao Irã "paz e coexistência" apesar das crescentes tensões entre Israel e Teerã por causa do programa nuclear iraniano.