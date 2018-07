Presidente de Israel pede a renúncia de Assad

Peres disse que Israel pode chegar à paz com os palestinos em setembro

JERUSALÉM - O presidente de Israel, Shimon Peres, pediu nesta terça-feira, 26, ao presidente da Síria, Bashar Assad, que renuncie. Peres dirigiu a mensagem ao mundo árabe na sua primeira coletiva de imprensa para a mídia árabe. Ele também demonstrou respeito pelos manifestantes sírios, os quais, segundo ele, "estão lutando pela paz e querem viver como seres humanos".

Sobre o processo de paz, Peres disse que Israel está "mais próximo do que nunca" da paz com os palestinos e insistiu que as diferenças entre as duas partes poderão ser resolvidas até setembro, quando os palestinos afirmam que buscarão uma votação para reconhecer o seu Estado na Organização das Nações Unidas (ONU).

O processo de paz foi interrompido em 2008, devido a questões como a demarcação das fronteiras entre Israel o futuro Estado palestino, a contínua expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia e a questão do retorno dos refugiados palestinos.

O governo sírio é encarado por Israel como uma ameaça à segurança do país. A Síria é aliada do Irã, o maior inimigo do Estado judeu na região, o que explica as declarações de Peres para pressionar pela saída de Assad. As informações são da Associated Press.