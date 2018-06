Presidente de Israel telefona para Dilma e pede desculpas

BRASÍLIA - O presidente de Israel, Reuven Rivlin, telefonou na tarde desta segunda-feira, 11, para a presidente Dilma Rousseff pedindo desculpas pelas declarações dadas pelo porta-voz da chancelaria, Yigal Palmor, que, há duas semanas, chamou o Brasil de "anão diplomático" e disse que o Brasil estava se transformando em "um parceiro diplomático irrelevante, que cria problemas em vez de contribuir para soluções". Em resposta às afirmações, o Brasil chamou para consultas o embaixador em Tel-Aviv, Henrique Sardinha, o que irritou o governo israelense, que disse ter ficado "desapontado" com a atitude do governo brasileiro.

Segundo a nota distribuída pelo Palácio do Planalto sobre o telefonema, "o chefe de Estado israelense apresentou desculpas pelas recentes declarações do porta-voz de sua Chancelaria em relação ao Brasil" e "esclareceu que as expressões usadas por esse funcionário não correspondem aos sentimentos da população de seu país em relação ao Brasil".

Os dois presidentes também conversaram sobre a grave situação atual na Faixa de Gaza, segundo a nota. A presidente Dilma afirmou que o Brasil "condenara e condena ataques a Israel, mas que condena, igualmente, o uso desproporcional da força em Gaza, que levou à morte centenas de civis, especialmente mulheres e crianças". Dilma fez questão de reiterar "a posição histórica do Brasil em todos os foros internacionais de defesa da coexistência entre Israel e Palestina, como dois Estados soberanos, viáveis economicamente e, sobretudo, seguros".

O presidente de Israel, por sua vez, também de acordo com informações do Planalto, destacou que seu país estava defendendo-se dos ataques com mísseis que seu território vinha sofrendo do Hamas. Na conversa, a presidente Dilma disse que tem "esperança de que a continuidade do cessar-fogo e as negociações atuais entre as partes possam contribuir para uma solução definitiva de paz na região".

Para Dilma, "a crise atual não poderá servir de pretexto para qualquer manifestação de caráter racista, seja em relação aos israelenses, seja em relação aos palestinos". A presidente lembrou ainda os "laços históricos que unem os dois países há várias décadas".

Na semana passada, o Brasil já havia decidido que o embaixador em Israel, Henrique Sardinha, deveria retornar nos próximos dias a Tel-Aviv. O entendimento do Planalto era que a convocação para consultas sobre a ofensiva israelense na Faixa de Gaza já cumpriu o gesto político que o governo federal queria.