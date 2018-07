A declaração do estado de emergência foi feita depois de confrontos registrados na sexta-feira que deixou sete mortos e 17 feridos. Centenas de casas foram queimadas, com a violência se estendendo para sábado e domingo.

O presidente pediu para que as pessoas, os membros religiosos, os partidos políticos e a sociedade civil se unam para que o governo mantenha a lei no país. As informações são da Associated Press.