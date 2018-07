Presidente de Mianmar mantém compromisso com democracia

Em discurso durante a Assembleia Geral da ONU, o presidente disse que Mianmar está deixando para trás cinco décadas de regime autoritário. Ele ressaltou que a nação agora possui um Parlamento efetivo e que o governo estabeleceu cessar-fogo com 10 grupos étnicos rebeldes.

As palavras refletem as mudanças pelas quais o país passou no último ano, com Suu Kyi, que recebeu o Nobel da Paz em 1991, sendo eleita para o Parlamento após 15 anos de prisão domiciliar.

O ex-general Sein é o líder da abertura do país, mas nunca havia elogiado Suu Kyi publicamente, nem referido-se a ela como "ganhadora do Nobel". "Como cidadão de Mianmar, eu gostaria de parabenizá-la pelas honras que recebeu neste país (EUA) em reconhecimento de seus esforços pela democracia", disse ele.

Na quarta-feira Sein reuniu-se com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que anunciou que a proibição de importar produtos de Mianmar será relaxada em vista dos progressos democráticos no país.

Suu Kyi encontrou-se com o presidente Barack Obama na semana passada e recebeu a mais alta condecoração do Congresso dos EUA. Agora ela está em Nova York para participar de reuniões durante a Assembleia Geral. As informações são da Associated Press.