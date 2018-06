Presidente disputa reeleição contra ativista Milhões de ganeses votaram ontem para escolher o novo presidente do país. Entre os favoritos estão o atual presidente, John Dramani Mahama, líder do Congresso Democrático Nacional, e o ativista Nana Akufo-Addo, do Novo Partido Patriótico. Ao todo, oito candidatos concorrem ao cargo. Caso ninguém obtenha a maioria dos votos, haverá um segundo turno, previsto para ocorrer no dia 28.