Presidente do Afeganistão admite que não conseguiu tornar o país seguro

CABUL - O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, disse à BBC que seu governo não conseguiu tornar o país mais seguro, dez anos após a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou o Taleban, completados nesta sexta-feira, 7. "Nós fomos muito mal em termos de oferecer segurança ao povo afegão e esta é a maior falha de nosso governo e de nossos parceiros internacionais", disse ele.

Veja também:

ESPECIAL: Dez anos da guerra no Afeganistão

INFOGRÁFICOS: Dados sobre o conflito

Em sua primeira entrevista em meses para a imprensa internacional, Karzai disse que parte da responsabilidade pela violência foi causada pela decisão de não combater santuários do Talebã nas áreas tribais do Paquistão. "A Otan, os EUA e nossos vizinhos paquistaneses deveriam ter se concentrado há muito tempo, por volta de 2002 ou 2003, nos santuários do Taleban", disse ele.

Em meses recentes, o Taleban lançou uma série de ataques em grandes cidades afegãs e contra alvos militares. O ex-presidente Burhanuddin Rabbani foi morto no mês passado.

Karzai responsabilizou o Paquistão pela capacidade de o Talebã realizar tais ataques. "O Taleban não seria capaz de mover um dedo sem a ajuda do Paquistão", disse ele. O governo paquistanês nega qualquer tipo de apoio a insurgentes no Afeganistão.

Sucessor

Karzai afirmou que deve deixar o poder em 2014 e disse estar trabalhando para encontrar um sucessor. "Sinto ser minha responsabilidade trabalhar para que os afegãos confiem no próximo presidente e que ele sirva este país", afirmou.

Karzai disse acreditar que a corrupção no país diminuirá com a retirada das tropas estrangeiras em 2014. "A realidade deste tema é que uma parte muito, muito grande da corrupção no Afeganistão emana da comunidade internacional", disse.

Apesar de avanços nas áreas de saúde e educação, grupos de defesa dos direitos humanos e organizações humanitárias dizem que ainda existem enormes desafios.

A ONU diz que mais de 10 mil civis foram mortos violentamente apenas nos últimos cinco anos. Mas de 2,5 mil soldados estrangeiros foram mortos, a maioria americanos. O conflito já ultrapassou o do Vietnã como o que mais tempo envolveu os Estados Unidos.

Correspondentes dizem que integrantes de governos ocidentais admitem que partes do país devem permanecer inseguras e marcadas por violência após 2014 e poucos esperam o fim da guerra a menos que se chegue a um acordo com o Taleban.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.