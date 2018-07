Presidente do Afeganistão 'proíbe' novos bombardeios da Otan

CABUL- O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, afirmou nesta terça-feira, 31, que não irá mais permitir ataques aéreos da Otan sobre casas afegãs, pois eles têm causado a morte acidental de muitos civis. Segundo ele, o ataque da semana passada, que matou "por engano" 14 crianças e mulheres numa cidade do sul do país, "foi o último".

"A partir deste momento, ataques aéreos sobre as casas de pessoas não estão mais permitidos", disse Karzai à jornalistas em Cabul.

Este foi o mais forte pronunciamento de Karzai, que prometeu tratar a Otan como "força de ocupação" em caso de novos bombardeios contra civis. Já a coalizão internacional diz que as incursões aéreas são necessárias na guerra contra os terroristas do Taleban.

A Otan disse que nunca conduz tal tipo de ataque sem o consentimento e aprovação do governo afegão. Um porta-voz das forças da Otan no Afeganistão disse que a aliança irá revisar seus procedimentos para bombardeios após o discurso de Karzai, mas não comentou se ocorreria uma mudança imediata em suas táticas.

'De perto'

"Nos próximos dias e semanas iremos cooperar bem de perto com o presidente Karzai para assegurar que seu pedido seja cumprido", disse o major Sunset Belinsky. Karzai já havia se posicionado contra algumas táticas militares, como ataques noturnos, apenas para recuar sobre sua posição mais tarde.

No entanto, se Karzai mantiver o que soa como uma ordem às tropas internacionais para abandonar os bombardeios, pode-se instaurar um conflito de interesses direto entre o governo afegão e seus aliados internacionais.