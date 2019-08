Presidente do Afeganistão promete acabar com refúgios do Estado Islâmico

CABUL - O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, prometeu acabar com refúgios do Estado Islâmico (EI) após o atentado a bomba que deixou pelo menos 63 mortos e 182 feridos em um casamento na noite de sábado, 17. A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo terrorista no dia seguinte.

Em mensagem online, o EI reivindicou a autoria do ataque suicida que ocorreu na cerimônia que era celebrada em uma área da minoria xiita em Cabul, capital do Afeganistão. O grupo identificou o terrorista como Abu Assim e disse que ele se infiltrou na festa e detonou os explosivos no meio dos “infiéis”. O ataque renovou os temores sobre a ameaça representada pelos combatentes do grupo terrorista.

O atentado ocorre no momento em que os Estados Unidos estão próximos de fechar um acordo de paz com o Taleban sobre a retirada das tropas americanas. Em troca, o grupo deve se comprometer com um diálogo de paz com o governo do Afeganistão. A negociação pretende cessar o conflito que se estende desde 2001. Inconformados com a tragédia, afegãos questionam se o acordo realmente trará paz para os civis.

O representante dos EUA nas reuniões com o Taleban, Zalmay Khalilzad, condenou o "ataque hediondo" e lamentou a morte de "dezenas de famílias afegãs inocentes que se reuniam para celebrar o que deveria ser uma ocasião alegre".

We must accelerate the #AfghanPeaceProcess including intra-Afghan negotiations. Success here will put Afghans in a much stronger position to defeat ISIS. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 18, 2019

Khalilzad afirmou ainda que as negociações devem ser aceleradas para colocar o Afeganistão em “posição mais forte” para combater a seção local do Estado Islâmico. /AP