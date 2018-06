Presidente do BC da China alerta para risco de apreciação do dólar O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Zhou Xiaochuan, alertou neste domingo que as medidas de relaxamento monetário tomadas por outros bancos centrais podem tornar o dólar "forte demais" e causar um fluxo de capitais para o mercado norte-americano. A declaração foi dada durante o Boao Forum for Asia, realizado na cidade de mesmo nome, na ilha chinesa de Hainan.