Presidente do BoE vê riscos no mercado imobiliário O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, alertou neste domingo para os riscos do mercado imobiliário do Reino Unido, que tem registrado inflação anual de dois dígitos. Em entrevista à TV Sky News, Carney contudo reforçou a mensagem de que o BOE está preparado para agir caso haja qualquer ameaça à estabilidade financeira do setor.