Presidente do Chile pede desculpas por falhas no censo

Piñera se desculpou com todos os chilenos pelos erros no planejamento e encaminhamento do censo de 2012. Ele também disse que vai propor uma lei para tornar o Instituto Nacional de Estatística independente do controle do governo.

Após três meses de avaliação, especialistas concluíram que o censo tem "sérios problemas" e não deveria ser usado para calcular números oficiais. Pela avaliação, 9,3% da população não fez parte do censo.

No começo do ano, Piñera havia alardeado que o censo do ano passado foi o melhor da história do país. Fonte: Associated Press.