Presidente do Conselho Europeu inaugura 'era Brexit' com referência a Monty Python

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, inaugurou o primeiro dia sem o Reino Unido na União Europeia, após 47 anos de união, com uma mensagem do filme A Vida de Brian, do famoso grupo de comediantes britânicos Monty Python.

"Sempre olhe para o lado bom da vida", escreveu Michel neste sábado em sua conta no Twitter, referindo-se à música que encerra o filme de 1979, em uma cena bem conhecida na qual um grupo condenado à morte por cruxificação canta e assobia essa mensagem otimista.

Always look on the bright side! #SaturdayMood - a tribute to the late Terry Jones #MontyPython pic.twitter.com/wB6hsj2y9P — Charles Michel (@eucopresident) February 1, 2020

O presidente do Conselho Europeu completou o tweet com uma fotografia dos penhascos de Dover, no Reino Unido, e a música Always Look On The Brightside of Life, junto com o comentário: "Humor de sábado. Homenagem a Terry Jones", em referência ao diretor do filme e ator de Monty Phyton, falecido em 21 de janeiro, aos 77 anos.

Na imagem dos penhascos, o ponto físico mais próximo entre o Reino Unido e a Europa continental, Michel acrescentou uma referência ao "novo relacionamento" entre Londres e Bruxelas, ilustrado com emoticons de corações e bandeiras indicando que "a UE ama o Reino Unido ".

Num tom mais institucional e menos emocional, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou como primeira mensagem neste sábado uma coluna co-assinada com Michel e com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, publicada em 24 jornais europeus.

No texto, eles dizem que se esforçarão para ter um bom relacionamento com os "amigos" do Reino Unido, demonstram confiança para superar com sucesso os desafios à frente da União Europeia e concluem com a mensagem de que é hora de trabalhar "desde que o sol nasce" pela primeira vez após o Brexit.