Presidente do Curdistão critica premiê iraquiano O presidente da região semiautônoma do Curdistão iraquiano, Massud Barzani, disse nesta terça-feira que o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, está monopolizando o poder e construindo um exército que é leal apenas a ele. Barzani sinalizou que os curdos iraquianos manterão sua aliança com os árabes xiitas do Iraque, mas não com al-Maliki.