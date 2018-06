Presidente do Curdistão pede referendo sobre independência

ARBIL, IRAQUE - O presidente da região autônoma do Curdistão do Iraque, Massoud Barzani, pediu ao Parlamento da região nesta quinta-feira, 3, que forme um comitê para organizar um referendo sobre a independência da região, afirmou um parlamentar que participou de uma sessão fechada.

"O presidente nos pediu para formar uma comissão eleitoral independente e realizar um referendo na região do Curdistão", disse Farhad Sofi, integrantes do Partido Democrático do Curdistão (KDP, na sigla em inglês).

Barzani não estabeleceu um prazo para que o comitê apresente a proposta do referendo, disseram parlamentares curdistãos. / REUTERS