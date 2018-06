Presidente do Egito anula decreto que expandia poderes O presidente do Egito, Mohamed Morsi, anulou um decreto emitido por ele mesmo no mês passado para expandir seus poderes, segundo Selim al-Awa, um político islâmico, após uma reunião entre o presidente e líderes políticos. No entanto, o referendo sobre a Constituição acontecerá conforme o planejado, em 15 de dezembro.