Presidente do Egito condena ataques à Faixa de Gaza O presidente do Egito, Mohammed Morsi, rechaçou nesta quinta-feira os bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza, os quais definiu como "agressão" israelense, ao dizer que os eventos ameaçam desestabilizar o Oriente Médio inteiro. O Egito pediu aos Estados Unidos que forcem Israel a parar com os bombardeios. Pelo menos 18 pessoas, das quais 15 palestinos e três israelenses, foram mortas até esta quinta-feira na Faixa de Gaza e sul de Israel. O primeiro-ministro do Egito, Hisham Qandil, visitará a Faixa de Gaza na sexta-feira, informou o Hamas em comunicado.