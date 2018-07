Presidente do Egito deve visitar Paquistão nesta semana O presidente do Egito, Mohamed Morsi, fará uma visita de um dia ao Paquistão nesta semana, informou o Ministério de Relações Exteriores paquistanês. Morsi deve visitar o país nesta segunda-feira, a convite do presidente Asif Ali Zardari e levará com ele "uma delegação poderosa", de acordo com informações de um porta-voz do ministério.