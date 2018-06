Presidente do Egito faz primeira visita à Arábia Saudita

O monarca da Arábia Saudita forneceu ao Egito ao menos US$ 12 bilhões em ajuda para salvar sua economia, depois que os militares, liderados por el-Sissi, tiraram o presidente islâmico do País do poder, no ano passado.

El-Sissi chegou ao fim deste domingo, em sua primeira visita ao reino, desde que foi eleito presidente em maio. Os dois líderes tiveram um breve encontro em junho, quando o Rei Abdullah parou em Cairo para parabenizar el-Sissi por sua vitória.

Diplomatas egípcios e sauditas dizem que deste vez é esperado que os dois conversem sobre cinco pontos principais: a guerra em Gaza; o conflito na Líbia; a guerra civil na Síria, o avanço dos militantes islâmicos no Iraque; e o terrorismo. Fonte: Associated Press.