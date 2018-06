Presidente do Egito pede que população use bicicleta para economizar combustível Vestindo roupas esportivas, incluindo luvas de ciclismo, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, pediu à população nesta sexta-feira que caminhe e use mais bicicletas, a fim de ajudar financeiramente debilitado governo a economizar dezenas de bilhões de dólares por ano em subsídios ao combustível.