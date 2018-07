Presidente do Egito pode estar em prisão domiciliar Manifestantes que estão em frente ao palácio Itahedeya, no Cairo, receberam com gritos e aplausos a informação, divulgada pela emissora de televisão Al Hayat, segundo a qual o presidente Mohammed Morsi está em prisão domiciliar, após o vencimento do prazo dado pelos militares para que ele entrasse num acordo com a oposição.