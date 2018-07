Presidente do Egito reposiciona política externa sem magoar aliados

Mesmo a viagem dele ao Irã, a primeira de um líder egípcio desde a Revolução Islâmica iraniana de 1979, foi vista com simpatia por Washington e por governos árabes, já que Mursi aproveitou a ocasião para fazer duras críticas ao regime da Síria - aliado de Teerã.

Uma campanha militar contra ativistas islâmicos no Sinai motivou queixas de Israel por causa da presença de blindados perto da sua fronteira, mas também nesse campo Mursi tem se saído bem desde a posse, em 30 de junho, ao reiterar seu compromisso com o histórico acordo de paz de 1979 entre Israel e Egito.

Em todas essas manobras, Mursi busca um equilíbrio entre mostrar que o país mudou sob o comando de um político egresso da Irmandade Muçulmana, mas sem afastar aliados tradicionais no Ocidente ou no Golfo - cujo apoio financeiro será crucial para a recuperação da economia egípcia, abalada após uma prolongada crise política anterior à eleição dele.

"Ele está buscando um equilíbrio no sentido de dar coisas diferentes a lados diferentes, e tem sido bem impressionante para alguém que não foi testado no cenário mundial", disse o analista Shadi Hamid, do Brookings Doha Center.

"Ele está se revelando uma figura forte, e é dessa forma que está se portando no cenário regional e internacional", acrescentou Hamid.

Inicialmente visto como um "candidato-estepe" da Irmandade, Mursi - filho de um camponês que conseguiu estudar nos EUA com uma bolsa - acabou se beneficiando da desqualificação do candidato principal do grupo. Inicialmente, os influentes militares egípcios tentaram restringir seu poder, mas ele conseguiu se reafirmar.

As ações ousadas na política interna se refletem também na diplomacia egípcia, especialmente no fato de ele ter participado em 30 de agosto da cúpula do Movimento dos Não-Alinhados (MNA) em Teerã. As relações diplomáticas entre os dois países haviam sido rompidas depois do acordo Egito-Israel, e não foram plenamente restabelecidas nas três décadas seguintes.

Embora tenha durado apenas três horas, com o propósito ostensivo de transferir a presidência do MNA ao Irã, a visita teria sido inimaginável durante os 30 anos em que o Egito foi governado por Hosni Mubarak, derrubado por uma rebelião popular no ano passado.

A viagem foi observada atentamente pelo Ocidente e pelo Golfo, ambos temerosos das ambições nucleares iranianas - que Teerã garante serem pacíficas.

Sentado ao lado do presidente local, Mahmoud Ahmadinejad, aliado incondicional do governo sírio, Mursi se referiu ao "regime opressivo" de Bashar al Assad e disse ser um "dever ético" apoiar os rebeldes que tentam derrubá-lo.

(Reportagem adicional de Ayman Samir)