Presidente do Egito visitará a Europa na semana que vem

Morsi viaja para Bruxelas em 12 de setembro, quarta-feira, "para visitar a sede da União Europeia", e reunir-se com a chefe de Relações Exteriores do bloco, Catherine Ashton, afirmou Ali para a agência de notícias MENA. Depois ele segue para Roma, onde será recebido pelo primeiro-ministro Mario Monti e pelo presidente Giorgio Napolitano.

O presidente egípcio assumiu o cargo em junho, eleito após a revolta que derrubou o ditador Hosni Mubarak. Sua primeira viagem internacional foi para a Arábia Saudita, em julho. Ele vai aos Estados Unidos no dia 23 de setembro.

Saído da influente Irmandade Muçulmana, Morsi é o primeiro presidente islamita do Egito, cujos chefes de Estado anteriores vieram todos do Exército. As informações são da Dow Jones.