Presidente do Egito visitará os EUA no próximo mês O presidente do Egito, Mohammed Morsi, visitará os Estados Unidos no próximo mês, sua primeira viagem ao país desde que foi eleito, em 30 de junho. O porta-voz da presidência, Yasser Ali, disse à jornalistas nesta quarta-feira que a visita de três dias começa em 23 de setembro. Morsi passará por Washington e Nova Iorque, onde participará da Assembleia Geral da ONU.