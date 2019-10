Presidente do Equador muda sede do governo de Quito para Guayaquil

QUITO - O presidente do Equador, Lenín Moreno, transferiu a sede do governo de Quito para para a cidade de Guayaquil. A mudança é uma reação da cúpula do governo à intensificação dos protestos na capital do país. De acordo com a agência espanhola EFE, a mudança aconteceu após a chegada de mulhares de manifestantes indígenas nas ruas de Quito, o que teria provocado uma "debandada" no Palácio Carondelet.

Na segunda-feira, 7, A Assembleia Nacional do Equador denunciou que manifestantes tentaram ocupar à força a sede do legislativo. A entidade publicou um comunicado se opondo "categoricamente" aos atos de vandalismo protagonizados pelos manifestantes no entorno da Assembleia, "como parte de uma tentativa de tomar a sede do parlamento."

As ruas estreitas do centro histórico de Quito se converteram em um campo de batalha entre manifestantes de distintos grupos e a polícia. Pneus foram queimados, enquanto pedras e coquetéis molotov foram atirados contra prédios públicos. / EFE e AFP