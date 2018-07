Presidente do Equador reúne-se para falar de Assange

"O pedido de asilo político está sendo examinado juntamente com todas as implicações políticas que poderá trazer, inclusive para Assange", disse o ministro de Relações Exteriores Ricardo Patiño.

Ele declarou que o Equador não estabeleceu uma data para que a decisão seja tomada, afirmando que a definição caberá ao presidente.

Correa, que muitas vezes entra em disputa com Washington, disse que estuda o pedido de Assange e as afirmações do fundador do WikiLeaks de que poderia ser condenado à morte nos Estados Unidos.

Assange entrou na embaixada do Equador em Londres na terça-feira da semana passada e pediu asilo, na esperança de escapar da extradição para a Suécia, onde é suspeito de crimes sexuais. Ele teme que, uma vez em território sueco, possa ser levado para os Estados Unidos.

O WikiLeaks irritou Washington ao publicar milhares de documentos secretos norte-americanos sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão e mais de 250 mil telegramas diplomáticos. As informações são da Dow Jones.