Presidente do Iêmen aceita resolução da ONU para deixar o poder

SANA - O presidente do Iêmen, Alí Abdalá Saleh, aceitou a resolução do Conselho de Segurança da ONU, aprovada na última sexta-feira, 21, para transpassar o poder para seu vice-presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi. O processo de transição deve ser mediado por países do Golfo.

Conforme a agência de notícias estatal do país, o Partido do Congresso Geral Popular está disposto a "sentar-se imediatamente" com o principal grupo opositor para finalizar a organização do processo de transição para passar o poder ao vice-presidente, no prazo de 30 dias, e celebrar eleições dois meses depois.

Saleh afirmou diversas vezes que aceitaria o plano da ONU, porém no último momento sempre desistiu. O Iêmen vive uma onda de revoltas populares desde 27 de janeiro. Saleh é presidente desde a unificação do norte e do sul do país em 1990 e desde 1978 governava o Iêmen do norte.