Presidente do Iêmen está se recuperando, diz embaixador

"Ele está em condições estáveis e se recuperando", disse à Reuters Abdulla Ali al-Radhi. "Ele está no hospital, não mais em tratamento intensivo. Está consciente e andando."

Fontes da área médica na Arábia Saudita, onde Saleh foi operado após os ferimentos no ataque ocorrido há oito dias, e autoridades do Iêmen disseram que outras duas autoridades atingidas com Saleh foram submetidas a mais cirurgia.

As condições do primeiro-ministro, Ali Mohammed Megawar, e outro membro do gabinete eram "sérias", segundo eles.

(Por Samia Nakhoul)