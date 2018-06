Presidente do Iêmen no exílio aponta político conciliador como vice O presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, nomeou no domingo seu ex-primeiro-ministro como vice-presidente, em um movimento aparentemente destinado a melhorar as chances de uma solução pacífica para a guerra civil, que forçou Hadi a fugir para a Arábia Saudita.