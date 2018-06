Presidente do Iêmen pede cessar-fogo e retirada dos rebeldes O presidente do Iêmen, Abed Rabbo Mansour Hadi, propôs um cessar-fogo de 15 dias que irá coincidir com a retirada das milícias rebeldes xiitas de todas as instituições do governo e instalações militares e de todas as cidades e províncias - mesmo aquelas das quais são originários.