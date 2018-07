Presidente do Iêmen quer garantias globais para acordo

Saleh, no poder há 33 anos, enfrenta nos últimos meses violentos protestos exigindo a sua renúncia, que recrudesceram desde que ele regressou da Arábia Saudita, aonde foi se tratar depois de sofrer um atentado no começo de junho.

O presidente já recuou três vezes da sua promessa de assinar o acordo mediado pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), e diz que só renunciará ao poder se for para deixá-lo em "mãos seguras".

"Agora que o presidente voltou, dizem que não há necessidade de que o vice-presidente assine. Tudo bem, estou pronto para assinar", disse Saleh a uma reunião de líderes partidários em Sanaa, a capital, com transmissão pela TV.

"Mas ofereçam garantias para implementar essa iniciativa. Queremos garantias do Golfo, em primeiro lugar; em segundo, garantias europeias; e em terceiro, garantias norte-americanas", acrescentou.

O CCG propõe que ele entregue o poder ao seu vice, que prepararia eleições.

As exigências de Saleh surgiram depois de os principais países do Conselho de Segurança da ONU apresentarem uma proposta de resolução que prevê a rápida assinatura e implementação de um acordo "com base" no plano do CCG, o qual também garantiria imunidade judicial a Saleh.

Diplomatas ocidentais negaram que a resolução represente um aval à iniciativa árabe, mas um deles admitiu que essa proposta "é a única em jogo por aí".

A proposta de resolução, à qual a Reuters teve acesso, "salienta que todos os responsáveis por violência, violações de direitos humanos e abusos devem ser responsabilizados", mas não dá detalhes de como isso aconteceria.

Diplomatas do Conselho dizem reservadamente que a resolução poderá ser votada e aprovada já na semana que vem.

Na terça-feira, a ativista iemenita Tawakul Karman, uma das ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz de 2011, fez um apaixonado apelo à Organização das Nações Unidas para que rejeite a iniciativa do CCG que daria imunidade a Saleh, a quem ela se referiu como criminoso de guerra.

Karman disse que pretende enfatizar essa posição em uma reunião nesta quarta-feira com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Um porta-voz de Ban disse na terça-feira que "não deve haver impunidade" por abusos cometidos no Iêmen.

(Reportagem adicional de Mohammed Mukhashef, em Áden; e de Louis Charbonneau, em Nova York)