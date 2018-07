Presidente do Iêmen retornará ao país em breve, diz autoridade

SANAA - O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, deve retornar ao país nos próximos dias, de acordo com informação divulgada por uma autoridade nesta sexta-feira, 17.

"O gabinete da presidência confirmou que Saleh vai retornar ao país nos próximos dias", afirmou o vice-ministro da Informação, Abdu al-Janadi. Entretanto, Al-Janadi não especificou uma data para a volta do presidente.

Entretanto, segundo a AFP, uma autoridade da Arábia Saudita, onde Saleh se recupera do ataque, informou nesta sexta-feira que o presidente não voltará ao país. "O presidente iemenita não retornará ao Iêmen", afirmou a autoridade saudita, pedindo anonimato.

Ataque

No dia 3 de junho, o palácio presidencial do Iêmen foi atacado por tribos rebeldes. O presidente Ali Abdullah Saleh e outros oito membros do governo ficaram feridos. Sete pessoas morreram na ação, a mais ousada da oposição desde o início dos protestos pela queda do ditador, que está há 33 anos no poder.

Saleh foi encaminhado de avião para a Arábia Saudita. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia e se recupera bem, mas seu estado de saúde é considerado delicado.

Com Reuters