Presidente do Irã acusa Israel de matar cientista nuclear

DUBAI - Neste sábado, 28, o presidente iraniano Hassan Rouhani acusou Israel de matar o principal cientista nuclear do país, considerado pelo Ocidente o arquiteto do programa nuclear militar secreto de Teerã. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que as autoridades devem investigar o crime e punir os "autores e seus comandantes".

Os governantes clericais e militares do Irã ameaçaram vingança pelo assassinato de Mohsen Fakhrizadeh na sexta-feira, o que pode aumentar ainda mais as tensões na região do Oriente Médio e além.

Leia Também Cenário: Execução de cientista pode complicar esforços do governo Biden com o Irã

"Nosso povo é muito sábio para cair na armadilha do regime sionista (Israel) ... O Irã certamente responderá ao martírio de nosso cientista no momento adequado", disse Rouhani em uma reunião de gabinete transmitida pela televisão.

"Mais uma vez, as mãos malignas da Arrogância Global e dos mercenários sionistas (israelenses) foram manchadas com o sangue de um filho iraniano", disse Rouhani em um comunicado no sábado, acrescentando que a morte de Fakhrizadeh não retardará o trabalho nuclear iraniano.

Por meio de sua conta no Twitter, Ali Khamenei disse que o cientista foi martirizado por "mercenários brutais" e que "todas as autoridades relevantes devem colocar duas questões cruciais em suas agendas: primeiro, investigar este crime e punir firmemente os autores e seus comandantes, e, segundo, dar continuidade aos esforços científicos e tecnológicos do mártir em todos os setores em que ele estava ativo".

All relevant administrators must seriously place two crucial matters on their agendas: 1st to investigate this crime and firmly prosecute its perpetrators and its commanders, 2nd to continue the martyr’s scientific and technological efforts in all the sectors where he was active. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 28, 2020

Israel se recusou a comentar sobre o assassinato.

A morte de Fakhrizadeh pode provocar confrontos entre o Irã e seus inimigos nas últimas semanas da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. Também pode complicar qualquer esforço do presidente eleito Joe Biden para reviver a calma da presidência de Barack Obama assim que ele assumir o cargo em janeiro.

A Casa Branca, o Pentágono, o Departamento de Estado dos EUA e a CIA se recusaram a comentar, assim como a equipe de transição de Biden.

Pelo menos quatro cientistas foram mortos entre 2010 e 2012 no que Teerã disse ser um programa de assassinatos com o objetivo de sabotar seu programa de energia nuclear. O Irã sempre negou perseguir armas nucleares.

A agência de notícias semi-oficial Tasnim informou que depois que um carro carregado de explosivos explodiu perto do veículo de Fakhrizadeh por volta das 14h30, horário local, um dos assassinos começou a atirar em seu carro.

Ele disse que um dos guarda-costas de Fakhrizadeh foi baleado quatro vezes e Fakhrizadeh foi transportado de helicóptero para um hospital na cidade de Absard, no condado de Damavand, cerca de 70 quilômetros a leste de Teerã. O cientista morreu no hospital.

Uma testemunha disse à TV estatal que houve repetidos tiros e que os guarda-costas de Fakhrizadeh entraram em confronto com os assassinos./Reuters