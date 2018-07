Presidente do Irã escolhe gabinete experiente

De acordo com as agências de notícias oficiais Isna e Mehr, Forouzandeh deverá assumir o Conselho Supremo de Segurança Nacional - o que o tornará, oficialmente, o negociador-chefe iraniano sobre a questão nuclear. EUA e União Europeia desconfiam que o governo iraniano busque desenvolver armas atômicas, o que Teerã nega.

Ex-integrante da Guarda Revolucionária, ex-ministro da Defesa e, atualmente, membro do Conselho de Segurança do Irã, Forouzandeh preside a Fundação para os Oprimidos e os Deficientes, a maior instituição assistencial mantida pelo governo iraniano, que domina grandes setores da economia.

A escolha de Mohamed Javad Zarif para o Ministério das Relações Exteriores - também anunciada ontem - mostra, segundo analistas, a determinação do novo presidente de reconstruir as relações com os EUA. Ex-embaixador iraniano na ONU, Zarif é o membro do governo de Teerã com mais relações entre a elite política americana.

Diplomatas afirmaram que Zarif, que fala inglês fluentemente e obteve doutorado pela Universidade de Denver, esteve no centro de várias negociações secretas para superar as diferenças entre os governos de Irã e EUA.

Esses diálogos fracassaram, do lado iraniano, pelo segredo em torno do programa nuclear de Teerã e do apoio do país a militantes anti-Israel. Do lado americano, a negociação fracassou em razão das sanções econômicas lideradas por Washington e de sua tentativa de operar uma "mudança de regime" no Irã.

O presidente eleito deverá ainda trazer Bijan Zanganeh para o Ministério do Petróleo, cargo que o iraniano ocupou entre 1997 e 2005, durante o governo reformista que governou o país antes de Mahmoud Ahmadinejad. / REUTERS