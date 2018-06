Presidente do Irã reforça discurso moderado

"Durante as negociações nós anunciamos ao mundo, e repetimos: não buscamos a guerra", afirmou Ruhani. Ele ressaltou a iniciativa diplomática iraniana e disse que o respaldo dos militares e de todo o país é essencial. "O apoio das Forças Armadas e o apoio do nosso valente povo deram força às autoridades encarregadas das conversações no campo diplomático".

O presidente não fez referências a Israel, mas afirmou que o Irã não invadirá nenhum país, embora tenho garantido que "resistirá a qualquer invasão". Ruhani assegurou aos países vizinhos que o Irã busca a melhor relação com todos. "Os vizinhos devem saber que nosso Exército apoia a paz e a estabilidade", garantiu.

As declarações contrastam fortemente com o tom beligerante do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Desde que foi eleito, em junho do ano passado, Ruhani prometeu resolver a disputa nuclear com o Ocidente e por fim às severas sanções econômicas impostas ao país.

O Irã e seis potências mundiais - os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha - chegaram a um acordo intermediário em novembro do ano passado que limita os níveis de enriquecimento de urânio que o país pode produzir, em troca do alívio em algumas sanções. Fonte: Associated Press.