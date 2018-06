Presidente do Líbano intima Hezbollah a sair da Síria

Suleiman fez os comentários na aldeia da montanha de Brih, durante uma cerimônia de reconciliação entre a comunidade drusa e a cristã da região, que testemunhou uma violência sectária durante a Guerra Civil no Líbano, de 1975 a 1990.

O Hezbollah, que aderiu abertamente aos conflitos na Síria no ano passado, não deve cumprir o chamado do presidente do Líbano, já que o líder Sheik Hassan Nasrallah prometeu manter seus combatentes na Síria enquanto for necessário para fortalecer a luta do presidente Bashar Assad contra os rebeldes. Fonte: Associated Press.