Presidente do Mali nomeia novo primeiro-ministro O presidente interino do Mali, Dioncounda Traore, nomeou nesta terça-feira Django Sissoko como primeiro-ministro do país. Django substitui Cheik Modibo Diarra, o ex-premiê que renunciou na manhã de hoje, após ter sido detido por soldados. De acordo com decreto presidencial lido na televisão estatal, Django Sissoko terá a função de formar um novo governo para o país da África Ocidental, que atravessa séria crise política e social.