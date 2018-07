Presidente do Mali renuncia formalmente ao cargo O presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, derrubado por um golpe militar no último mês, formalmente renunciou ao cargo, disse o ministro das Relações Exteriores de Burkina Faso, Djibrill Bassole, mediador internacional na crise do país, após uma reunião com o líder deposto. As informações são da Dow Jones.