Presidente do México enfrenta resistência a reformas Protestos de professores no sul do México vêm dificultando as reformas na educação que o presidente do país, Enrique Peña Nieto, deseja implementar para abrir caminho para mudanças também em outros setores. Essas mudanças incluem a abertura da companhia estatal de petróleo para maiores investimentos e o aumento da base de impostos mexicana.