Presidente do Paquistão não renunciou

Altos funcionários do governo paquistanês confirmaram que Zardari deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Americano em Dubai na quinta-feira, onde estava desde o primeiro dia de hospitalização. Ele foi levado de Islamabad a Dubai na noite de terça-feira, depois de sofrer um desmaio. "Ele não teve AVC", afirmou Gilane. "Ele está melhorando, já está fora da UTI e está no quarto, mas deve ficar em repouso por pelo menos duas semanas."

Impopular, o presidente do Paquistão é suspeito de corrupção e acusado em seu país de buscar o apoio dos EUA contra as forças armadas, o que seria um "crime de alta traição". Os problemas de saúde alimentam rumores que Zardari teria renunciado ao cargo. As informações são da Dow Jones.