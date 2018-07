Presidente do Paquistão volta ao país após tratamento

O retorno deve ajudar a acalmar as especulações sobre seu futuro político. Mas autoridades não deixaram claro qual foi o problema que acometeu o presidente, que continua sob a ameaça de um escândalo, iniciado com o envio de um memorando, que irritou os militares e levou a renúncia do embaixador do Paquistão nos Estados Unidos.

O avião de Zardari aterrissou numa base aérea da cidade de Karachi pouco depois da meia-noite (horário local) informou Manzoor Wassan, ministro do Interior da província da de Sind, qual Karachi é a capital.

O presidente viajou para Dubai em 6 de dezembro em meio aos rumores sobre seu estado de saúde e as razões que o teriam obrigado a deixar o país.

Autoridades divulgaram um comunicado feito pelo médico do presidente na semana passada que dizia que Zardari, que sofre de problemas cardíacos, havia ficado desmaiado por vários minutos e estava com dores num dos braços. Uma pessoa próxima disse, em condição de anonimato, que Zardari havia sofrido um "acidente vascular cerebral leve" que não deixou sequelas.

O presidente enfrenta uma crise por causa de sua suposta ligação com um memorando secreto enviado para Washington em maio, que pedia ajuda norte-americana para evitar um suposto golpe militar, após o ataque dos Estados Unidos que matou Osama bin Laden.

O ex-embaixador do Paquistão nos Estados Unidos, Husain Haqqani, é acusado de ser o mentor do documento com o apoio de Zardari. Haqqani e o presidente negam as acusações, mas o representante diplomático renunciou ao posto após o escândalo. As informações são da Associated Press.